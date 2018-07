Travolto in bici da un'auto nel Vicentino, muore un 50enne di San Bonifacio

Si chiamava Anil Kumar, di origini indiane e residente a San Bonifacio, il 50enne morto nel pomeriggio di venerdì a Gambellara, in provincia di Vicenza, dopo essere stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici intorno alle 13.

Secondo quanto riportato dai colleghi di VicenzaToday, lo straniero stava percorrendo la strada provinciale 11 Padana Superiore, nel tratto denominato Via Canova, quando avrebbe iniziato a spostarsi verso il centro della carreggiata per svoltare a sinistra all'interno di un'azienda, secondo i primi accertamenti della polizia locale di Arzignano intervenuta. Una manovra repentina che non avrebbe dato tempo al guidatore della Mercedes che si trovava alle sue spalle, un uomo residente a Lavagno, di evitarlo. Travolto dal mezzo, è stato soccorso dal personale del Suem, ma per lui non c'è stato niente da fare,