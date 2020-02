Finisce fuori strada con la Ferrari, ipotesi malore: muore imprenditore in Transpolesana

Un incidente stradale è stato segnalato nella mattinata di oggi, sabato 15 febbraio, nella frazione di Ca' degli Oppi a Oppeano lungo la rampa di accesso della strada Transpolesana. Stando alle prime informazioni disponibili, intorno alle ore 8.25, una Ferrari sarebbe autonomamente fnita fuori strada per cause in corso d'accertamento. Nell'incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre persone o veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero e un'ambulanza. Purtroppo, tuttavia, per il conducente dell'auto non è stato possibile fare alcunché e i soccorritori ne hanno soltanto potuto constatare l'avvenuto decesso sul posto. Si tratta di un uomo di 73 anni, le cui iniziali sono S. B., di professione imprenditore ed originario di Bovolone

Presenti sul luogo anche i carabinieri di Oppeano e del radiomobile di Legnago che hanno svolto i rilievi dell'incidente. La vettura coinvolta non è risultata particolarmente danneggiata e, da una prima ricostruzione, pare la velocità fosse moderata. I militari non escludono pertanto l'ipotesi che un malore al volante abbia colpito inizialmente la sfortunata vittima.