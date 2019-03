Transpolesana, auto fuori strada tra Castagnaro e Legnago. Due feriti

Sono rimasti feriti in due nell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 16 marzo, verso le 5.20 sulla Transpolesana. I due passeggeri viaggiavano in un'auto in direzione Nord, quando tra Castagnaro e Legnago l'auto è uscita di strada autonomamente. Lo schianto ha provocato lo sbalzo di uno dei feriti, il quale ha riportato lesioni più gravi ed è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. L'altro ferito, invece, è stato trasportato all'ospedale di Legnago.

I soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un'automedica e con un'ambulanza. Dei rilievi dell'incidente si sono occupati gli agenti della polizia stradale.