Incidenti e code in A22. Verona presa d'assalto dai turisti per l'Immacolata

Viabilità complicata questa mattina lungo l'autostrada A22 Modena-Brenenro: tra il casello di Verona Nord ed Affi è avvenuto un incidente stradale con tre auto coinvolte che ha poi provocato il crearsi di code e traffico rallentato. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Altre code di 2 km si sono formate sempre in A22 intorno a mezzogiorno, a causa di un incidente tra Mantova nord e Nogarole Rocca carreggiata nord.

Lunga fila di persone per l'ingresso in Arena e folla all'imbocco di via Mazzini

Anche in città l'assalto a Verona dei turisti non si è fatto attendere e già dal mattino erano davvero numerosi i visitatori accorsi per i tanti appuntamenti in programma, su tutti i mercatini di Natale. Una lunga coda di persone si distende all'ingresso dell'anfiteatro scaligero: sono i tanti turisti che attendono di acquistare il biglietto d'ingresso per visitare l'arena. A partire dalle 14 circa, in via Mazzini è stato inoltre istituito dalla polizia municipale il senso unico di marcia per i pedoni verso via Cappello, in modo a poter gestire meglio l'enorme afflusso di visitatori in direzione della Casa di Giulietta.

I turisti affollano la casa di Giulietta

Viabilità come sempre non facile nella zona di Verona Sud, in particolare nelle vicinanze del grande centro commerciale "Adigeo", meta privilegiata in queste ore di "caccia al regalo" in vista del Natale. Nel centro cittadino, qualche disagio per gli automobilisti si è riscontrato al passaggio mattutino della tradizionale corsa benefica "Marcia del giocattolo".