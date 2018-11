Pioggia e un incidente in tangenziale, la polizia: «Evitare viale delle Nazioni»

Ancora difficili le condizioni del traffico a Verona Sud. Dopo i disagi di questa mattina, la situazione è peggiorata verso sera, in particolare in zona viale delle Nazioni dinanzi al centro commerciale Adige.

Non solo "Black Friday", tuttavia, tra le cause del traffico congestionato ma anche la pioggia e un incidente stradale. Intorno alle ore 18, infatti, la polizia municipale ha sconsigliato di dirigersi nella zona in auto, segnalando «traffico fortemente rallentato in tangenziale Nord a causa di una fuoriuscita autonoma dopo la galleria di San Massimo».