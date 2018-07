Sfonda il parapetto e l'auto s'incastra prima dello strapiombo: salvati

Un incidente piuttosto singolare si è verificato intorno alle 13.30 a Torri del Benaco, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il fatto, accaduto in località Pai nido Margherita, ha visto coinvolti una coppia di anziani coniugi che mentre si apprestava a parcheggiare l'auto in un terrazzamento, per cause sconosciute, ha urtato il parapetto sfondandolo e rimanendo in bilico sul sottostante terrazzamento alto circa 10 metri.

I vigili del fuoco, giunti da Bardolino, hanno subito vincolato l'autovettura per garantirne la stabilità e successivamente hanno estratto dall'interno dell'auto la coppia che, pur non essendo incastrata, non poteva uscire dall'abitacolo dato l'equilibrio precario del veicolo.

I due anziani sono stati affidati alle cure dei sanitari, mentre i pompieri sono ancora all'opera per disincastrare e rimuovere il veicolo così da ristabilire la sicurezza del luogo.