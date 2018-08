Tir va a sbattere contro un pilone in A4: i pompieri controllano la struttura

Un incidente stradale ha portato i vigili del fuoco in A4 nella mattinata di martedì.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, un mezzo pesante è uscito dalla carreggiata nella zona di Verona Est, in direzione Milano al km 286.4 + 300, ed è andato a sbattere contro il pilone di un ponte che passa sopra l'A4. Sul posto, intorno alle 10, è così arrivato un mezzo dei pompieri ed un tecnico, per valutare i possibili danni riportati dalla struttura.

Nel frattempo, lungo l'arteria autostradale sono state segnalate code fino a 7 chilometri.