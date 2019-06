Si ribalta un tir in autostrada e fuoriesce carburante: chiuso casello a Verona Nord

Un autoarticolato dedito al trasporto di carne, nelle fattispecie insaccati, si è ribaltato, per cause in corso d'accertamento, lungo lo svincolo dell'autostrada A22 all'altezza di Verona. L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno verso le ore 3 e nell'immediato è stato chiuso il casello autostradale Verona Nord.

A seguito del ribaltamento del tir, si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del mezzo con il liquido che si è poi sparso lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona che hanno operato fino all'alba per poi rientrare intorno alle 5 di questa mattina. Anche presenti sul luogo dell'incidente, invece, gli uomini del personale di Autostrade per proseguire nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.