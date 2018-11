Tamponamento fra sei mezzi sulla Tangenziale sud: disagi per i guidatori

Un incidente avrebbe provocato diversi disagi al traffico nella mattinata di martedì, per coloro che percorrevano la Tangenziale Sud.

Stando alle prime informazioni, intorno alle ore 9, cinque auto ed un mezzo pesante sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento all'altezza di San Giovanni Lupatoto: non risultano esserci stati feriti gravi, ma l'episodio ha inevitabilmente causato ripercussioni sulla viabilità.