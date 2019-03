Tangenziale Est, auto a fuoco. Fiamme spente da una squadra di pompieri

È uscita dal distaccamento di Caldiero poco dopo le 11 di oggi, 2 marzo, ed è rientrata intorno alle 13.30, la squadra dei vigili del fuoco intervenuta con due mezzi per spegnere l'incendio capitato in Tangenziale Est a Verona. Una Bmw X5, diretta in Valpantena, ha prima cominciato a fumare e poi ha preso fuoco in strada. Fortunatamente l'automobilista alla guida, non appena visto il fumo, aveva accostato l'auto e chiamato i pompieri.

Le fiamme sono state prontamente domate e l'auto è rimasta pesantemente danneggiata. Non si segnalano feriti o ustionati. Qualche ripercussione, invece, l'ha avuta il traffico in zona.