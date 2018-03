Scontro tra un'auto e un camion sulla tangenziale: un ferito, code e rallentamenti

Durante la mattinata di oggi, venerdì 16 marzo, si è verificato un incidente stradale lungo la tangenziale Sud, nei pressi dell'uscita per l'Alpo. Erano circa le ore 7.15 quando un'autovettura e un camion, per cause ancora in corso d'accertamento, sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio dopo lo scontro è stato il guidatore dell'auto, il quale è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, in un orario critico per un'area già molto trafficata normalmente di suo, con lunghe code che si sono venute a formare nella zona dell'incidente, ma anche fino in Borgo Roma e Zai.