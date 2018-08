Maxi tamponamento in A22: un ferito portato a Borgo Trento in codice rosso

Nella mattinata di oggi, martedì 28 agosto, quando erano circa le ore 11, un incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A22 in direzione Sud all'altezza del chilometro 253.

Secondo le prime informazioni disponibili, tre veicoli per cause in corso d'accertamento, sono rimasti coinvolti in un tamponamento plurimo. A farne le spese è stata in particolare una persona, ferita gravemente e subito soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul luogo dell'incidente con un elicottero e un'ambulanza.

Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo del tamponamento è intervenuta inoltre la polizia stradale per i rilievi e regolare la circolazione autostradale, risultata fortemente condizionata dall'incidente con il crearsi di code che hanno raggiunto gli 8 chilometri tra Nogarole Rocca e Mantova Nord.