Tamponamento tra furgone e tir sulla Transpolesana: 2 feriti ricoverati

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì sulla Transpolesana, con due persone condotte poi all'ospedale di borgo Trento.

Tra le 16 e le 16.30, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, un furgone avrebbe tamponato un mezzo pesante sulla SS434, all'altezza dell'uscita per Zevio. Sul posto si è dunque diretto un mezzo dei vigili del fuoco di Verona, che hanno dovuto liberare i due occupanti del primo veicolo dalle lamiere per affidarli poi al personale del 118, giunto con elicottero e ambulanza, che li ha condotti in codice rosso al Polo Confortini.

La strada inoltre chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli.