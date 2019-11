Auto si ribalta sulla Transpolesana dopo un tamponamento tra 4 veicoli

La nuova settimana è iniziata con qualche disagio sulla Transpolesana, a causa di un incidente stradale.

Quando ancora non erano scattate le ore 9 di lunedì mattina, quattro auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponmento poco prima del sottopasso di San Giovanni Lupatoto, in direzione Nord, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Nello scontro, una delle vetture si è ribaltata e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che fortunamente hanno dovuto solamente mettere in sicurezza i veicoli, visto che gli occupanti sono riusciti a lasciare l'abitacolo da soli. In loro soccorso sono arrivati anche gli uomini del 118, ma nessuna persona avrebbe riportato particolari conseguenze. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico dovute all'incidente e alle operazioni dei soccorritori.