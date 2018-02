Tamponamento sulla Transpolesana: due feriti, uno è in codice rosso

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, lungo la strada Transpolesana in direzione Sud, all'altezza dell'uscita di San Giovanni Lupatoto verso la zona industriale.

Secondo le prime informazioni disponibili, poco dopo le ore 17.30, è avvenuto un tamponamento multiplo che ha visto coinvolti due autovetture e un camion. Il traffico è rimasto bloccato e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con un'automedica e due ambulanze.

Il bilancio dei feriti non è purtroppo positivo: due le persone rimaste coinvolte, una delle quali è stata portata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento, mentre l'altra è entrata in codice giallo.