Tamponamento nel sottopasso di viale Colonnello Galliano, cinque feriti

Ieri sera, 20 dicembre, intorno alle 20.40, sono rimasti feriti in cinque nel tamponamento avvenuto a Verona, nel sottopasso di viale Colonnello Galliano che porta in viale Luciano Dal Cero. I cinque occupanti delle due auto sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento, quattro in codice giallo ed uno in codice rosso. Uno dei cinque feriti è rimasto incastrato nella vettura in cui viaggiava e per estrarlo i vigili del fuoco, giunti sul posto con un mezzo e cinque uomini, hanno dovuto tagliare le lamiere del mezzo incidentato.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche il personale medico, con tre ambulanze e un'automedica. Mentre dei rilievi sullo scontro si sono occupati gli agenti della polizia locale.

Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso, il sottopasso è rimasto chiuso al traffico solo in direzione via Dal Cero.