Tamponamento con ribaltamento in A22, due feriti e code di chilometri

Un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona e un altro in codice giallo portato all'ospedale di Villafranca. Sono dunque due le persone ferite in un incidente stradale avvenuto oggi, 13 ottobre, verso le 18 sull'autostrada A22 in direzione Nord all'altezza di Nogarole Rocca.

Sul posto, il 118 di Verona è intervenuto con due ambulanze, una infermierizzata e l'altra medicalizzata. Insieme ai sanitari, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Secondo le prime informazioni, pare che si sia trattato di un tamponamento con il ribaltamento di un'automobile incidentata.

Inevitabili i disagi alla viabilità, con code anche di cinque chilometri.