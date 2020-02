Tamponamento tra furgone e camion cisterna in A4: morto un 60enne

Un tragico incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì lungo l'autostrada A4.

Intorno alle 10.20 un furgone ed un camion cisterna adibito al trasporto carburante, in prossimità dello svincolo della A22 in direzione Milano, al km 277.9. Sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza ed i vigili del fuoco con due mezzi e sette unitò, per soccorrere eventuali feriti: un uomo di circa 60 anni, che si trovava alla guida del furgone, rimasto incastrato nell'abitacolo. I pompieri si sono messi al lavoro per estrarlo dalle lamiere ed affidarlo al personale medico, ma non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Successivamente, sempre i vigili del fuoco, hanno effettuato un controllo sulla cisterna dell'altro mezzo coinvolto per scongiurare che vi fossero perdite di carburante.

Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Stradale, mentre sono stati registrati disagi al traffico: le code hanno raggiunto i 5 chilometri. Traffico intenso anche in uscita al casello di Verona Sud.