Tamponamento tra furgone e tir in A22: 22enne estratto dalle lamiere. È grave

Un ragazzo di 22 anni è rimasto gavemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì sull'autostrada A22.

Erano da poco passate le ore 22 ed il giovane autista si trovava alla guida di un furgone, quando avrebbe tamponato un mezzo pesante tra il casello di Nogarole Rocca e l'allacciamento con la A4 in direzione Bolzano, per cause al vaglio della Polizia stradale.

Lanciato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Verona con 2 mezzi e 5 uomini e il 118, con ambulanza e automedica. I pompieri si sono messi subito al lavoro con divaricatori e martinetti idraulici, per estrarre il 22enne dalle lamiere del furgone andato distrutto. Un lungo e difficile compito, prima di affidarlo alle cure del personale medico, che dopo averlo stabilizzato lo trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino a mezzanotte circa e nel corso del loro svolgimento l'autostrada è rimasta aperta su una sola corsia.