Tamponamento a catena sull'autostrada A22: sei persone ferite e code

Mattinata di passione, quella di mercoledì, per chi si è messo in viaggio sulla A22, a causa di una serie di incidenti che hanno interessato entrambe le carreggiate.

Secondo quanto riportarto dalle Autostrade del Brennero, intorno alle ore 8 sono stati regstrati 4 chilometri di coda tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, in direzione Nord, a causa di un sinistro, che poco dopo ha portato alla chiusura dello stesso svincolo lombardo in entrata, seguito poi da quello di Mantova Sud.

Un tamponamento a catena invece è stato registrato intorno alle 9 del mattino in direzione Sud, tra l'allacciamento con l'autostrada A4 e il casello di Nogarole Rocca, al chilometro 247. Stando alle prime informazioni sarebbero stati coinvolti due autotreni, ma dovrebbero essere in tutto tre i veicoli coinvolti. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e il 118 con tre ambulanze, un'automedica e un mezzo di coordinamento. In tutto i feriti sono sei, ma nessuno di loro risulta essere in gravi condizioni e soni stati condotti all'ospedale Carlo Poma di Mantova e al Magalini di Villafranca, mentre i pompieri si sono dovuti occupare soprattutto della messa in sicurezza dei veicoli.

Anche in questo caso sono state registrate code di 4 chilomentri, mentre un secondo incidente è stato segnalato tra Mantova Sud e Mantova Nord.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale.