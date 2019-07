Tamponamento tra mezzi pesanti, balle di fieno sulla Transpolesana

Solo nel pomeriggio è stato possibile ripristinare la normale viabilità sulla Traspolesana dopo l'incidente avvenuto questa mattina, 25 luglio, vicino all'uscita di Roverchiara in direzione Verona. Due mezzi pesanti si sono scontrati in un tamponamento che ha causato la perdita di diverse balle di fieno, trasportate da uno dei due veicoli. Questo ha comportato la chiusura temporanea del tratto di SS 434 interessato dallo scontro, tratto che poi è stato riaperto parzialmente una volta liberato l'asfalto dal fieno.

I due autostrasportatori sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati portati dagli operatori del 118 all'ospedale di Legnago. Sul posto, gli agenti della polizia stradale hanno svolto i rilievi, mentre la polizia locale ha gestito il traffico. Inizialmente chiamati anche i vigili del fuoco, i quali arrivati sul posto hanno constatato che il loro contributo non era necessario e quindi sono stati dirottati altrove. Al lavoro anche gli addetti di Anas per ripristinare le parti della Transpolesana rimaste danneggiate.