Tamponamento tra 3 auto: feriti e condotti in ospedale 2 adulti e 1 minore

Dopo quello ben più grave avvenuto in viale Postumia, un altro incidente si è verificato a Villafranca nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Intorno alle 18.40, tre automobili sono state protagoniste di un tamponamento in via Sommacampagna. Tre le persone rimaste ferite e soccorse dal 118, due adulti ed un minore, che sono stati condotti all'ospedale di Villafranca per ricevere le cure del caso. Le loro condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti.