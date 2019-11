Tamponamento tra auto e tir, sei feriti: uno è grave. Coinvolti due bambini

Cinque veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì.

Stando alle prime informazioni giunte, 4 auto e 1 mezzo pesante sono state protagoniste di un tamponamento sul raccordo autostradale di Verona Est, poco prima delle ore 18, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si è precipitato il 118 per soccorrere i 6 feriti: il più grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, altri 3 adulti e 2 bambini invece sono stati condotti nel nosocomio di San Bonifacio.