Tamponamento tra auto in autostrada: quattro le persone coinvolte

Un incidente in autostrada, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, ha visto coinvolte 4 persone. Fortunatamente nessuna delle quali avrebbe riportato gravi conseguenze.

Intorno alle 14.30, stando a quanto appreso, un tamponamento tra due auto si è verificato intorno alle 14.30 all'altezza dell'uscita di Soave - San Bonifacio, in direzione di Venezia. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e il personale del 118, con ambulanze ed elicottero. I feriti sono stati tutti trasportati in codice giallo all'ospedale Fracastoro, mentre la Polizia stradale si è occupata di eseguire i rilievi del caso.