Ha tamponato l'auto finita in tangenziale dalla A4, indagato Marco Paolini

L'attore bellunese Marco Paolini è indagato per lesioni gravissime, in seguito all'incidente stradale avvenuto ieri sull'autostrada A4 tra San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto. C'era lui alla guida della Volvo che ha tamponato ieri, 17 luglio, verso le 16, la Fiat 500 in cui viaggiavano due donne vicentine, facendo finire l'auto tamponata sulla Tangenziale Sud, oltre il guardrail dell'autostrada.

Lo riporta VicenzaToday, aggiungendo che Paolini, illeso ma sotto choc, è stato portato in ospedale ed è risultato negativo all'alcol test. Pare che l'attore abbia ammesso la propria responsabilità, in un incidente provocato da una sua disattenzione. Anche le due donne, una di Arzignano e l'altra di Montecchio, sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento. La più grave sembra essere la donna seduta sul sedile passeggero, mentre sono meno gravi le condizioni della conducente.