Tamponamento all'alba in A4: una famiglia e un uomo portati in ospedale

Un brutto incidente stradale è avvenuto all'alba di domenica in A4, all'altezza del Comune di Caldiero.

Un'auto con a bordo una famiglia di origine romena (padre, madre e figlio di 8 anni), sarebbe stata tamponata da un'altra vettura mentre viaggiava in direzione di Venezia intorno alle 5. A causa dell'urto, il veicolo è così finito nel fossato che costeggia la sede stradale, mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto si sono dirette le automediche e le ambulanze del 118, che hanno condotto tutti i componenti del nucleo familiare all'ospedale di San Bonifacio, mentre il conducente dell'altra macchina è stato trasportato a borgo Trento, ma fortunatamente nessuno si troverebbe in gravi condizioni.

Sul luogo dell'incidente inoltre si sono diretti anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale.