Tamponamento in A4: nuovi disagi e code per gli automobilisti in viaggio

Mattinata complicata quella di giovedì, per gli automobilisti che si sono messi in viaggio sull'autostrada Brescia - Padova.

Poco dopo le 8 due auto si sarebbero tamponate tra il casello di Sommacampagna e lo svincolo dell'A22, coinvolgendo in seguito anche una moto. Sul posto si sono diretti gli uomini della Polizia stradale e quelli del 118, ma fortunatamente non risulterebbero esserci feriti gravi. L'incidente però avrebbe mandato in tilt la viabilità sull'arteria autostradale, con le code che avrebbero raggiunto gli 8 chilometri.

Un altro sinistro era stato segnalato all'altezza di Peschiera, ma le conseguenze sul traffico sono state decisamente inferiori.

La società autostradale inoltre, ricorda che nella notte tra il 22 e il 23 marzo, verrà chiuso il tratto tra il casello di Peschiera e quello di Sirmione, a causa dei lavori sul ponte del Mincio.