Ancora un tamponamento in A4: nuove code e disagi per gli automobilisti

Nuovi disagi per gli automobilisti che si sono messi in viaggio sull' A4 nella mattinata di martedì.

Tre veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento poco prima di Sommacampagna, in direzione di Venezia. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco di Verona, che hanno liberato l'autista di un camion rimasto bloccato all'interno del proprio abitacolo. Fortunatamente, non risulterebbero esserci state gravi conseguenze per le persone.

L'episodio ha provocato code che hanno raggiunto anche i 10 chilometri.