Tamponamento in A4, code chilometriche tra il casello di Verona Sud e Verona Est

Nella mattinata di oggi, sabato 7 luglio, lungo l'autostrada A4 si è verificato un incidente stradale, senza particolari gravi conseguenze, all'altezza dei caselli di Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia.

Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di un tamponamento tra due autovetture che ha poi causato il formarsi di lunghe code che hanno raggiunto i quattro chilometri. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia stradale.

Bloccato in mezzo al traffico dell'A4 anche il pullman dell'Hellas Verona che era in strada per dirigersi verso Primiero San Martino di Castrozza per il tradizionale inizio del ritiro stagionale.