Tamponamento in A4, code in autostrada e anche in Tangenziale Sud

Non ha creato gravi conseguenze fisiche agli automobilisti coinvolti il tamponamento avvenuto questa mattina, 5 settembre, sul tratto veronese dell'autostrada A4. Le conseguenze peggiori le hanno vissute gli altri automobilisti che, a causa di questo incidente, sono rimasti a lungo bloccati nelle code.

Il tamponamento è avvenuto tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Ovest, intorno alle 8.30. Nel giro di un'ora, le code in A4 hanno raggiunto la lunghezza di cinque chilometri. E ancora più lunga la fila di veicoli che si è formata sulla Tangenziale Sud di Verona, sempre in direzione Ovest. Molte, infatti, le auto che per evitare le code in autostrada sono uscite dall'A4 a Verona Est e hanno scelto la viabilità ordinaria per raggiungere Verona o per rientrare in autostrada a Verona Sud.