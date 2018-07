Tamponamento in A4 tra bus, tir e auto: due adulti e due bambini feriti

Dopo quello avvenuto alle 7 del mattino sulla A22, un altro incidente stradale si è verificato in autostrada, questa volta sulla A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione di Milano.

Poco dopo le 9, stando alle prime informazioni giunte, un tamponamento tra un autobus di turisti stranieri ed un mezzo pesante, ha coinvolto 5 auto all'altezza del Km 255,500. Due adulti e due bambini sono rimasti feriti nello scontro e sono stati soccorsi dalle 3 ambulanze inviate sul posto dal 118 con un medico ed un infermiere, che dopo aver prestato loro le prime cure, li hanno condotti all'ospedale di Desenzano in codice giallo.

Secondo quanto riporta il sito dell'Autostrada Brescia - Padova, l'episodio ha avuto ripercussioni sulla viabilità, provocando rallentamenti e code che hanno raggiunto i 10 chilometri.