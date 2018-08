Incidenti e un'auto in fiamme sulla A22: code e rallentamenti verso Sud

Quella di martedì, è una giornata di grandi disagi per i guidatori che si sono messi in viaggio sulla A22, in direzione Sud.

Dopo l'incidente avvenuto intorno alle 11 al km 253, che ha visto una persona condotta a borgo Trento in codice rosso, un altro tamponamento ha bloccato la viabilità: intorno alle 12.30, un'auto avrebbe urtato un mezzo pesante, probabilmente a causa dei rallentamenti dovuti al precedente episodio. Nell'impatto, avvenuto in prossimità del casello di Nogarole Rocca, la macchina ha preso fuoco costringendo all'intervento i vigili del fuoco, che avevano appena abbandonato il luogo del precedente sinistro.

Nuove code si sono dunque formate sull'arteria autostradale, raggiungendo i 4 chilometri di lunghezza.