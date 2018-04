Pasquetta sulle autostrade: tamponamenti sulla A4, rallentamenti in A22

Pasquetta di traffico intenso nei tratti delle due autostrade che attraversano il territorio veronese, anche a causa di alcuni incidenti per fortuna non grave.

Sulla A4, intorno alle 10.30 si sono verificati due tamponamenti che hanno coinvolto 5 auto. Il primo tra Verona Est e Verona Sud, dove il 118 è intervenuto con un'ambulanza per trasportare un ferito in codice verde all'ospedale di Borgo Roma. Più grave il tamponamento avvenuto poco dopo tra Soave e Verona Est, con due feriti in codice giallo trasportati sempre in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento. Si segnalano rallentamenti in prossimità dei punti in cui sono avvenuti gli incidenti, ma il traffico non è scorrevole neanche in prossimità dei caselli autostradali in zona lago.

Nessun incidente, ma traffico comunque rallentato anche sulla A22 tra Verona Nord e Affi.