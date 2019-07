In ospedale dopo due incidenti stradali a Verona, due uomini deceduti

Due diversi incidenti stradali, due veronesi che sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, dove per giorni medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvarli, ma alla fine la loro vita si è spenta.

Due storie diverse, raccontate su L'Arena da Alessandra Vaccari.

La prima è di Stefano Lucchini, 55enne sposato e con due figli. Per più di due mesi ha lottato in ospedale, assistito dal personale sanitario, dai familiari e dagli amici, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Era in sella alla sua moto Honda Transalp quando, il 6 maggio scorso, è andato a sbattere contro una Ford Fiesta guidata da una veronese di 32 anni, in via Porto San Pancrazio a Verona. La donna stava svoltando per entrare in un parcheggio e probabilmente il motociclista non se n'è accorto e ha tentato di sorpassare l'auto, finendo contro lo spigolo anteriore sinistro delle vettura e poi a terra ha sbattuto anche contro un camper in sosta.

Immediati i soccorsi del 118, mentre dei rilievi del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.

La seconda vittima si chiama Giancarlo Benoni ed è deceduto dopo cinque giorni in ospedale. L'uomo, di 78 anni, stava percorrendo in bici via Barbano, a Verona, e precedeva la moglie, anche lei in bici. Un 33enne, uscendo dalla sua Fiat Punto in sosta, ha colpito con la portiera dell'auto il 78enne, scaraventandolo a terra. Le condizioni dell'anziano sono sembrate subito critiche e i soccorritori del 118 hanno lavorato molto per stabilizzarlo, dato che l'uomo aveva sbattuto la testa ed era anche andato in arresto cardiaco.

Ora Giancarlo Benoni è deceduto sul suo letto d'ospedale, probabilmente a causa del trauma cranico, e per l'automobilista 33enne è scattata l'accusa di omicidio stradale.