Incidente mortale in provincia di Cremona, ferito un 47enne veronese

Un uomo di 47 anni di Verona ha riportato seri traumi e contusioni in un incidente stradale avvenuto ieri, 5 marzo, in provincia di Cremona. Stando alla ricostruzione riportata su Ansa, il 47enne veronese si trovava alla guida di un furgone Citroen Jumper e sarebbe stato tamponato da un camion guidato dal un 55enne di Cadignano, provincia di Brescia. Il mezzo pesante, dopo aver tamponato il furgone, ha continuato la sua corsa scontrandosi frontalmente con un altro furgone, guidato da un operaio di 66 anni di Crema. Ma la conferma dell'esatta dinamica la potranno dare solo gli uomini della polizia stradale.

Il 47enne veronese e l'uomo alla guida del camion sono stati portati in ospedale, mentre per il 66enne di Crema non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto. Lascia una moglie e due figli.

L'incidente è avvenuto lungo la Soncinese, dove il traffico è rimasto bloccato per più di due ore tra Casalbuttano e Soresina.