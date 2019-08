Scontro frontale sulla strada regionale 11 di Sona: tre i feriti in ospedale

Nella serata di giovedì 22 agosto 2019, intorno alle ore 20.30 circa, i carabinieri della stazione di Sommacampagna e Villafranca riferiscono di essere intervenuti per rilevare un incidente avvenuto sulla strada regionale 11 a Sona. Per l'esattezza, il sinistro è avvenuto in via Bosco all'altezza dell'incrocio semaforico.

Dai primi accertamenti svolti dai militari dell'Arma, sembrerebbe che una autovettura Fiat 500L abbia perso il controllo a causa dello scoppio accidentale di uno pneumatico, invadendo la corsia opposta per poi impattare frontalmente contro un'altra auto in transito, una Opel Adam.

A bordo di quest'ultima, secondo quanto riferiscono i carabinieri, erano presenti il conducente e due passeggeri, i quali sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Le loro condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi. Il primo autista, invece, è stato portato all'ospedale di Peschiera del Garda.