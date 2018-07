Incidente di Nassar, è morta la passeggera della moto finita contro un'auto

Per il funerale, niente fiori, ma offerte per progetti di solidarietà e volontariato in nome di Silvia Persi. È ciò che chiedono i familiari della ragazza di 27 anni morta giovedì 12 luglio. La giovane era la passeggera della Harley Davidson che si era scontrata con un'auto in località Nassar, a San Pietro in Cariano, lo scorso 7 luglio. Trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dopo alcuni giorni la ragazza si è spenta. Il funerale si svolgerà domani, 16 luglio, alle 16 nel duomo di San Lorenzo a Pescantina, paese in cui Silvia Persi viveva con il fidanzato. Il ragazzo era alla guida della moto durante l'incidente ed è rimasto illeso. Sul sinistro devono ancora fare piena luce gli uomini della polizia stradale di Bardolino.