Fuoriesce di strada e sfonda una vetrina con l'automobile in via Doria

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 aprile, in città a Verona nei pressi di via Doria. Erano circa le ore 15.15 quando una donna al volante della sua Renault Twingo di colore blu, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Una volta fuoriuscita dalla carreggiata l'automobile non è riuscita a frenare la sua corsa, centrando in pieno la vetrata dell'agenzia immobiliare Righetti che ha sede al civico 18 di via Doria. La donna alla guida è fortunatamente rimasta ferita solo in modo lieve, mentre è praticamente risultato incolume il figlio 18enne, anch'egli a bordo del veicolo al momento dell'impatto.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia municipale per regolare la viabilità e svolgere gli opportuni rilievi del caso. La donna è stata invece soccorsa e trasferita presso l'ospedale di Borgo Trento per ulteriori accertamenti.