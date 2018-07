Sette incidenti in poche ore a Verona: coinvolto anche un bimbo di 3 anni

Sono 7 gli incidenti registrati nella giornata di martedì in città, nell’arco di qualche ora. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti, dalle 10 alle 14, in diversi quartieri cittadini per ricostruire le dinamiche dei sinistri, che come causa principale hanno avuto la violazione al Codice della Strada.

Lo scontro più grave è rimasto quello avvenuto in via Montorio, dove un'auto ed uno scooter si sono scontrati all'incrocio con via Cotta. Il conducente del due ruote non si trova in pericolo di vita, mentre la sua passeggera, una ragazza di 17 anni, è stata trasportata al Polo Confortini in codice rosso (tutti i dettagli).

Verso le 10 altro sinistro in via dei Peschi. Una Ford C-max, condotta da un veronese, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da una cittadina rumena 55enne, trasportata dai sanitari all’ospedale di Borgo Trento. Da accertare la dinamica dell’incidente.

Poco prima delle 11 in Corso Venezia, all'intersezione con via Quattro Stagioni, una Citroen non ha dato la precedenza e si è scontrata con una Ford: rifiutate da parte degli automobilisti le cure dei sanitari del 118.

Subito dopo le 11, in via Scuderlando, all'incrocio con via Monfalcone, una bicicletta con sopra un bimbo di 3 anni è finita sotto una Fiat Punto. Il bambino, insieme al nonno che lo accompagnava, è stato trasportato al Polo Confortini per tutti gli accertamenti.

In via Nino Bixio, un furgone ha perso il controllo e ha abbattuto un albero e danneggiato un palo con gli orari dell’autobus. Il conducente del veicolo è stato sottoposto a diversi test che hanno dato esito negativo.

Poco dopo mezzogiorno, tra via Fincato e via Benaglio, una Toyota Rav4 e una Nissan Micra, si sono scontrate sempre per una mancata precedenza. La conducente del secondo veicolo è stata trasportata al Polo Confortini con lievi lesioni.

L’ultimo incidente è stato registrato alle 14 sulla strada regionale 62, tra un tir straniero e una autovettura Volkswagen Polo; il sinistro ha provocato forti rallentamenti allo svincolo per Sommacampagna.