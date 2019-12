Incidente a Porta Nuova: centra il semaforo e lo abbatte con l'auto

Un incidente stradale davvero singolare è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre, all'altezza del semaforo tra circonvallazione Oriani e Porta Nuova a Verona. Per cause in corso d'accertamento un'automobilie, un'Audi A3 di colore grigio, avrebbe dapprima centrato ed abbattuto il semaforo posto tra le due carreggiate, finendo poi la sua corsa sull'isola pedonale antistante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi. Fortunatamente per il conducente parrebbero non esservi state gravi conseguenze, mentre alcune ripercussioni si sono avute per quanto riguarda la viabilità.