Giovane cuoco morto in moto per un incidente: cause al vaglio dei carabinieri

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri dell'aliquota radiomobile e delle stazioni di Monteforte d'Alpone e Colognola ai Colli, sul tragico incidente che nel primo pomeriggio di venerdì non ha lasciato scampo a Sebastiano Zandonà, giovane cuoco di Vestenanova che da qualche tempo si era trasferito insieme alla compagna a Montecchia di Crosara.

Intorno alle 13.30 il 27enne stava percorrendo con la sua BMW GS il tratto della strada provinciale 17, situato nel comune di Monteforte d'Alpone e denominato via Aroldi, probabilmente per fare ritorno a casa dopo aver lavorato per un'azienda che si occupa di catering, quando si è scontrato con un Nissan Cabstar condotto da un uomo della zona, che viaggiava in direzione opposta e che avrebbe svoltato a sinistra in via dell'artigianato: non sono ancora chiare le cause che hanno portato i due veicoli a scontrarsi (i carabinieri stanno vagliando le varie ipotesi), ma nella violenza dell'urto Sebastiano è stato proiettato al suolo e, insieme alla moto, è finito nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva una Volkswagen Passat. Alla guida c'era una giovane originaria di Vestenanova, che nulla ha potuto fare per evitare il 27enne: partito immediatamente l'allarme, il personale del 118 è arrivato con ambulanza ed elicottero, ma per il ragazzo purtroppo non c'è stato niente da fare ed è spirato sul posto. Illesi i due guidatori, rimasti però molto scossi da quanto accaduto.

Sebastiano aveva frequentato l'istituto alberghiero Angelo Berti e aveva subito cercato di trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro, con il quale provare a costruire un futuro per lui e la sua compagna.

Sul profilo Facebook di lei, amici e conoscenti hanno espresso il proprio dolore per tragica scomparsa, cercando di stringersi attorno alla giovane per farle forza in un momento così difficile.