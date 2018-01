Scuolabus incidentato nel mantovano, un ferito ricoverato anche a Verona

Sono ricoverati a Brescia e Verona una bambina e l'autista dello scuolabus protagonista dell'incidente stradale avvenuto ieri, 8 gennaio, a Castellucchio, in provincia di Mantova. Sono giunti negli ospedali in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita, come riporta Ansa.

Nel pullman viaggiavano 28 bambini e 23 sono rimasti feriti, la maggior parte dei quali per fortuna in modo lieve. Oltre ai due ricoverati a Brescia e Verona, gli altri feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Mantova. Tre bambini sono ancora ricoverati in pediatria, ma le loro condizioni sono buone. Due di loro sono stati operati e sono tutti e tre in fase di guarigione. Gli altri feriti erano stati già medicati sul posto oppure al pronto soccorso nella giornata di ieri e sono potuti tornati a casa.