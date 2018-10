Travolto da uno scooter: anziano portato in gravi condizioni in ospedale

Dopo essere stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto, che lo ha intubato e gli ha prestato le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento l'anziano investito nella serata di mercoledì a Verona.

Erano circa le 20.30, quando l'uomo è stato travolto da uno scooter in via Albere, all'altezza del civico 68, vicino alla tabaccheria, mentre passeggiava con la moglie. In suo aiuto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza, che si sono accorti subito della gravità delle sue condizioni, mentre i rilievi sono stati affidati alla Polizia municipale, la quale ha ritirato la patente al conducente del mezzo e cerca ora testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.