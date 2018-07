Uno scooter si scontra con un'auto e prende fuoco: feriti un uomo e una donna

Un brutto incidente stradale si è verificato in città nella mattinata di martedì. In via Montorio, all'altezza del civico 35, si sono scontrate un'auto ed uno scooter, con il due ruote che poi ha preso fuoco, chiamando così all'intervento anche una squadra dei vigili del fuoco.

Nell'incidente una donna avrebbe subito un grave trauma cranico, mentre un uomo sarebbe rimasto politraumatizzato: entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118, che li ha subito condotti all'ospedale di borgo Trento.