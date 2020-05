Scooter si schianta contro il guard rail nella notte: morto il conducente

Un altro drammatico incidente stradale si è consumato nella tarda serata di domenica in provincia di Verona, questa volta nel comune di Mozzecane.

Stando ai primi accertamenti dell'Arma, uno Yamaha TMax condotto da uomo classe 1965, F.N., sarebbe andato violentemente a sbattere contro un guard rail lungo la Strada Provinciale 53, in località Molino di Sopra, mentre percorreva una curva. A notare il mezzo intorno alle ore 23 sarebbero stati alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme: in soccorso dello scooterista è arrivata l'ambulanza del 118 con un medico, ma i tentativi di rianimarlo si sarebbero rivelati vani ed è morto sul posto.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche i carabinieri della stazione di Villafranca di Verona, per ricostruire la dinamica dell'incidente e l'ora in cui sarebbe avvenuto. Al momento non sono state trovate tracce di altri veicoli coinvolti, ma saranno gli accertamenti a stabilire se lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo in modo autonomo o meno.

La salma è stata affidata ai familiari, così come disposto dall'autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.