Va a sbattere contro un'auto in sosta con lo scooter: grave il conducente

Un uomo è stato trasportato in ospedale nella serata di venerdì, dopo un incidente stradale avvenuto a Verona.

Stando a quanto appurato fino ad ora, l'individuo si trovava in sella al proprio scooter quando sarebbe andato a sbattere contro un'auto parcheggiata in via Mantovana. In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che gli hanno prestato le prime cure prima di condurlo all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso