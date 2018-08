Incidenti stradali Oppeano / Via Negra

Incidente mortale all'alba: in scooter va contro un palo e perde la vita

Lo schianto è avvenuto ad Oppeano intorno alle 4.30 del mattino, in via Negra: ambulanza, automedica e vigili del fuoco hanno soccorso il ferito, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri