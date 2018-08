Finisce a terra con lo scooter sul lungadige: diverse fratture per il 19enne

Un giovane è rimasto coinvolto nella notte in un incidente in città.

Erano circa le 3.30 ed un 19enne veronese stava percorrendo lungadige Attiraglio, da Parona verso il centro, in sella ad uno scooter Aprilia Scarabeo, quando è finito a terra in un tratto rettilineo per cause in corso di accertamento.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento con una prognosi di 30 giorni per diverse fratture, mentre la Polizia municipale di Verona ha richiesto gli accertamenti sanitari per capire le condizioni psicofisiche al momento dell'incidente.