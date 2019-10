Scontro tra moto e bici: 79enne viene portato in ospedale in codice rosso

Biciclette ancora sfortunate protagoniste sulle strade. Un grave incidente stradale ha avuto luogo a Verona, in via Albere, nel primo pomeriggio di sabato.

Stando alle prime informazioni apprese, una Yamaha FZ8 ed una bici sono entrati in contatto, con una dinamica al vaglio degli uomini della Polizia municipale intervenuti sul posto: stando alle prime ipotesi, in quel momento il 79enne si stava spostando per svoltare in via Bramante, quando è stato colpito dall'altro mezzo, condotto da un 24enne, che viaggiava nella sua stessa direzione.

Ad avere la peggio è stato l'anziano in sela al secondo mezzo, soccorso dal personale del 118 arrivato con automedica e ambulanza, che lo ha condotto all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.