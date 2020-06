Scooter e auto si scontrano e un 34enne viene portato in ospedale in codice rosso

Un 34enne è finito in ospedale nella serata di lunedì, dopo un incidente stradale avvenuto nella Bassa.

Erano circa le 19.45 e l'uomo, residente nel comune di Zevio, si trovava in sella al proprio scooter, quando si è scontrato con un'auto un via Isolo, a Vallese di Oppeano. Chiesto l'intervento del 118, sul posto sono arrivate un'ambulanza ed un'automedica: il personale medico ha fornito le prime cure al ferito, che successivamente è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. La dinamica dell'episodio è ora al vaglio dei carabinieri.

